Kramer verpasst großes Highlight wegen Formtief

Momentan komplett außer Form

„Beim Skifliegen sollte man sehr stabil springen und gut in Form sein. Sie hat momentan Schwankungen drinnen“, erklärt der Coach die Entscheidung. Kramer bleibt in der Saison hinter den Erwartungen, liegt im Gesamtweltcup nur auf Rang 13. In Trondheim wurde sie am Mittwoch gar nur 23. Ihre Form ist aktuell schlicht und ergreifend zu schlecht, um sich von einer Skiflugschanze, wo es darum geht, möglichst weit zu springen, zu stürzen.