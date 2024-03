Brauerei-Chef musste nun eine „Damenrunde“ drehen

Markus Führer hat sich einen Fauxpas geleistet. Und damit ist nicht gemeint, dass er seine Gablitzer Brauerei ins benachbarte Purkersdorf verlegt hat. Deshalb will der Unternehmer, wie berichtet, ja jetzt sogar ein eigenes „Purkersdorfer“ brauen. Bevor es an den Sudkessel ging, verkostete Führer mit einer illustren Runde an Wirten, Wirtschaftstreibenden und Vertretern der Feuerwehr die unterschiedlichsten Bierstile. Um sich sozusagen an die neue Sorte heranzukosten.