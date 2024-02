Warum ein Gablitzer nun das „Purkersdorfer“ braut

Beim Design mitreden

Bis dahin will er per Online-Abstimmung auch nach einem passenden Design suchen, bevor das „Purkersdorfer“ dann im Juli feierlich angestochen werden soll. Zu haben ist die lokale Bierspezialität dann nicht nur im Shop an der Linzer Straße, sondern auch bei ausgewählten Wirten – und sogar im Supermarkt. Zumindest einer im Ort ist an einer exklusiven Partnerschaft interessiert, heißt es.