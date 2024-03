Faeser plant Grenzkontrollen zur EM in Deutschland

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser plant zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer zeitweilige Grenzkontrollen. „Wir prüfen die Durchführung vorübergehender Grenzkontrollen an den Binnengrenzen während des Turniers, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können“, sagte die SPD-Politikerin dem „Spiegel“ laut Vorabbericht vom Donnerstag.