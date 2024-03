Alarmstufe Rot, wenn Sie diese pinken Eier sehen!

Kleine Schnecken mit großem Hunger

Denn dank des Klimawandels fühlen sich die Schnecken in unseren Breitengraden zunehmend wohl. Mit verheerenden Auswirkungen. Die hungrigen Tierchen, die sowohl im Wasser als auch in feuchten Landgebieten leben können, können teilweise ganze Ernten vernichten. Bei der Auswahl ihrer Nahrung sind sie nicht wählerisch, so ziemlich jede Pflanzengattung, die Wassernähe bevorzugt, steht auf ihrem Speiseplan.