„Jeder Spieler will seinen Auftritt im Stadion“

„Die Vorfreude ist groß, die Jungs haben richtig gut trainiert – jetzt wollen wir uns auch belohnen“, meint Trainer Stephan Helm. Dessen Young Violets am Freitag im „kleinen“ Ostliga-Derby in der Generali-Arena Rapid II fordern. „Ein sehr spezielles Spiel, ein Derbysieg ist umso schöner. Es herrscht eine gesunde Rivalität, viele Emotionen sind garantiert. Man merkt, dass jeder Spieler dabei sein und seinen Auftritt im Stadion haben will. Da legt man eben noch einmal mehr Prozente rein, alle sind hungrig, bis in die Haarspitzen motiviert“, weiß der 40-Jährige.