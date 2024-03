So hat Meghan bei Babynews wirklich ausgesehen

Die US-Agentur Associated Press bemerkte eine Inkonsistenz in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte und begründete damit den Rückzug des Bildes. Andere Agenturen wie Reuters und AFP folgten diesem Beispiel. Kate entschuldigte sich am nächsten Tag für die „Verwirrung“ und erklärte, dass sie wie jeder Amateurfotograf mit einem Bildbearbeitungsprogramm „experimentiert“ habe. Eine Veröffentlichung des oder der Originalbilder wurde vom Palast aber ausgeschlossen.