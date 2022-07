32 Festnahmen bei Schlag gegen Drogen-Großbanden

Sieben Festnahmen in Österreich

In Österreich wurden in Summe sieben Personen festgenommen. Neben dem 37-jährigen Haupttäter klickten am 12. Juli in den Morgenstunden in einer akkordierten Aktion auch für dessen 32-jährige Ehefrau sowie für Männer im Alter von 38 und 40 Jahren die Handschellen. Dieses Quartett wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Bisher wurden die Aussagen verweigert.