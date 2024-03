Die Mafia will „Zombie-Droge“ nach Italien holen

Mafia-Gruppe setzt bereits jetzt Milliarden um

Die ’Ndrangheta gilt weithin als das mächtigste Kartell der organisierten Kriminalität in Italien und hat damit die Cosa Nostra in Sizilien überflügelt, da sie einen Großteil des in Europa ankommenden Kokains kontrolliert. Experten schätzen, dass ihr Umsatz drei Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht, was etwa 60 Milliarden Euro pro Jahr entspricht.