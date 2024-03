Gastein wird wieder zum Jazz-Hotspot

Seit 2002 mischt Gastein schon kräftig in Sachen Jazzmusik mit. Das Sägewerk in Bad Hofgastein hat sich über die Jahre hinweg zum Hauptveranstaltungsort der Veranstaltungsreihe „Snow Jazz Gastein“ entwickelt. Kein Wunder also, dass dort ab heute wieder Jazz-Größen am laufenden Band einkehren.