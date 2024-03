Eis als einzige Gemeinsamkeit der VP-Eiszeit

Darunter auch Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, der mit seinen bald 79 Jahren körperlich und geistig fitter wirkte als so mancher aktuelle Kandidat. Der begeisterte Hobbyfußballer Schüssel war es auch, der die erste „Wuchtel“ an diesem Abend versenkte und betonte: Man müsse stets die Herkunft berücksichtigen, um was Neues zu beginnen und die Zukunft anzugehen. Das würden viele vergessen. Es genüge auch nicht, nur ein Thema im Wahlkampf zu spielen, so wie etwa in Salzburg „Wohnen um halbe Miete“. Gemeint hatte er damit die KPÖ. Für eine bessere Zukunft Innsbrucks brauche es wesentlich mehr.