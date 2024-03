„Es ist eine Ehre, Legende genannt zu werden“

Als Fadi vor zehn Jahren den letzten seiner 164 Profikämpfe als Thaiboxer bestritt, war sein Sohn Michel noch nicht geboren: „Jetzt will ich ihm zeigen, was sein Papa früher gemacht hat.“ Ehefrau und Mama Ines ist nervös. „Sie macht sich so große Sorgen, sagt, ich soll auf mich aufpassen und mich nicht verletzen. Aber sie weiß: Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, ziehe ich es voll durch.“ Nur so wird man zur Legende ...