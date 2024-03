Linzer Wrestler legte sich mit Richard Lugner an

WWE-Stars im Anflug

„Die Lugner-City hat sich für uns etabliert, war mit 700 Fans quasi wieder ausverkauft“, so Kovac, der selbst eine Catcher-Schule betreibt, Nachwuchs sucht und ausbildet. „Es ist nicht so leicht. Die Leute glauben immer es ist nur ein Schmäh, aber es ist harte Arbeit“, so der Oberösterreicher, in dessen Heimat bald gecatcht wird. Am 27. April biegen sich in Enns bei einem EWA-Event die Bretter, am Linzer Bindermichl am 15. Juni beim Event der Ultimate Kombat Wrestling Association (UKWA). In der Wr. Stadthalle gastiert am 2. Mai indes die größte Wrestling-Liga der Welt (WWE).