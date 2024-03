Bei Drogenrazzia flog brisantes Waffenarsenal auf

An fünf Abnehmer in der Region hat eine Ehepaar aus dem Bezirk St.Pölten in den vergangenen beiden Jahren Cannabis verkauft. Die beiden sowie ihre Kunden wurden ausgeforscht und angezeigt. Bezogen hatten die Klein-Dealer das berauschende Kraut von einer Bande, die im Weinviertel professionelle Cannabisplantagen betrieb.