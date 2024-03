Liegt Schädel von Kleopatras Schwester in Wien?

Ließ ihre Schwester in Ephesos ermorden

Kleopatra ging daraus als Siegerin hervor, während ihre jüngere Schwester, von Julius Cäsar in seinem „Alexandrinischen Triumphzug“ im Jahr 46 vor Christus in Rom mitgeführt und anschließend in das Artemis-Heiligtum von Ephesos ins Exil geschickt wurde. Dort soll sie schließlich in Kleopatras Auftrag im Jahr 41 vor Christus ermordet worden sein.