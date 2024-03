„Investition in junge Menschen macht sich bezahlt“

Die Jugendarbeitslosigkeit befindet sich derzeit leicht im Steigen. „Um möglichst allen jungen Menschen den Zugang zu Aus- und Weiterbildung sowie direkt zu Jobs zu ermöglichen, haben wir ein breites Netz an Unterstützungsmaßnahmen –auch am Arbeitsmarkt – etabliert. Investition in junge Menschen macht sich hundertfach bezahlt–dadurch profitieren Wirtschaft und Arbeitnehmer“, erklärt AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig. Die Vermittlungsquote der IT-L@B- Lehrgänge lag 2023 sogar bei 70 Prozent.