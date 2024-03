„Gerade ist wieder ein Kind gestorben“

Ein Ort, wo ständig Gefahren lauern

„Die digitale Welt steht nicht still. Genau deshalb ist die Aus- und Weiterbildung extrem wichtig. Die Integration von digitaler Ethik und Medienbildung in den Unterricht ist entscheidend“, so Haberlander. Immerhin treiben sich Jugendliche im Schnitt 130 Minuten täglich im Internet herum. Ein Ort, wo ständig Gefahren lauern.