Rätsel um Grab von Kleopatras Schwester gelöst

Kleopatra gilt noch bis heute als feminines Symbol für Macht und Stärke und ging als Herrscherin von Ägypten und atemberaubende Schönheit in die Geschichte ein. Arsinoë IV, war ihre jüngere Schwester und für kurze Zeit Königin von Zypern. Auch sie träumte von der Machtübernahme Ägyptens. Die beiden hatten den Ehrgeiz und die Skrupellosigkeit, auch innerhalb der Familie, im Blut.

Lange Zeit rätselten Wissenschaftler, um wen es sich bei dem Skelett einer etwa 20-jährigen Frau, die vor mehr als 2000 Jahren in einem achteckigen Tempelgrab an einer prominenten Straßenkreuzung in Ephesos, beigesetzt wurde, handeln könnte. Der Grazer Archäologe Peter Scherrer war gemeinsam mit seinem Kollegen Ernst Rudolf bei der Aufklärung dieses spannenden Falls mit dabei. „Wir haben immer vermutet, dass die sterblichen Überreste in diesem Grab zu Arsinoë IV gehören, der jüngeren Schwester der berühmten Kleopatra VII. Die beiden Frauen hatten zwar unterschiedliche Mütter, aber denselben Vater“, erklärt Scherrer.