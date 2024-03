Was Salzburg auf den nächsten Titel hoffen lässt

Kommendes Wochenende startet für Salzburg die Meisterrunde gegen Hartberg. Was die Bullen auf den elften Titel in Folge hoffen lässt und was nach 22 Runde in der Bundesliga dagegen spricht: Die „Krone“ analysiert die Leistungen des Meisters im Grunddurchgang und zeigt auf, wo die Vorzüge und Schwächen der Mannschaft von Coach Gerhard Struber liegen.