Nächster Paukenschlag beim FC Dornbirn

Denn vor dem Vormittagstraining am Sonntag teilte Trainer Roman Ellensohn, der die Mannschaft erst in der Frühjahrsvorbereitung übernommen und vier Spiele in der Liga gemacht hatte, der Vereinsführung seinen Rücktritt mit. Was für alle Beteiligten sehr überraschend kam. „Wir sind ja am Samstag noch acht Stunden zusammen mit dem Bus heimgefahren, da war noch alles normal“, sagt Orie. „Roman wird seine Gründe haben. Aber von uns hat er jedenfalls keinen Druck bekommen. Im Gegenteil, wir sind voll hinter ihm gestanden.“