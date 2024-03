Ein „Zwutschgerl“, das Lust auf große Oper macht

„Oper, öffne dich!“ Mit diesem Leitspruch ist Ulrich Lenz im Herbst seine Intendanz an der Grazer Oper angetreten. Eines der Projekte, das diesen Geist der Öffnung am deutlichsten in sich trägt, ist die Mini-Oper „Der Berggeist vom Schöckl“, mit der man ab sofort durchs ganze Bundesland tourt.