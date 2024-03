„Ski & Chill“ mit Livemusik in Bad Kleinkirchheim

Nach dem fulminanten Start des heuer erstmals über die Bühne gehenden „Wenn die Musi spielt“-Sonnenskilaufs mit den stimmungsvollen „Karawanken“ am gestrigen Samstag nimmt der musikalische Pistenspaß in Bad Kleinkirchheim unaufhaltsam seinen Lauf: Am kommenden Lederhosen-Mittwoch inklusive Quetschenmusik in der „Trattlers Einkehr“ werden die „Musi-Fans“ nur einen Tag später, am 14. März, so richtig auf ihre Kosten kommen.