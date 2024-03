Der russische Touch weicht nun modernem Design

Dennoch: Am 3. April 2018 kaufte er ein Hotel in Tirol – und zwar nicht irgendeines, sondern das Grand Tirolia in Kitzbühel. „Das Haus gehörte der russischen Milliardärin Jelena Baturina. Als ich es damals erwarb, war alles kaputt. Es gab unter anderem bau- und genehmigungstechnische Probleme“, erinnert sich Seidl. Aber das trübte seine Laune nicht: „Es war trotzdem unglaublich, dass so ein Hotel mit einem der schönsten Golfplätze Österreichs verkauft wird. Er zählt bundesweit jährlich zu den Top 3-Golfplätzen.“