96-Jähriger aus brennendem Bungalow gerettet

Gegen 17 Uhr hatte der 96-Jährige seinen Kachelofen eingeheizt, gegen 19.40 Uhr nahm er den Geruch von Rauch wahr. Der Mann verständigte sofort seinen Sohn, der in unmittelbarer Nachbarschaft lebt. Als dieser den Bungalow betrat, quoll aus dem Schlafzimmer bereits Rauch, zudem knisterte es in den Zwischenwänden. Der Filius brachte erst seinen Vater in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Danach schritt er mit einem Feuerlöscher selbst ans Werk - allerdings ohne großen Erfolg.