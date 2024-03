„Prima Facie“: Eine Frau im eigenen Kreuzverhör

Tessa Ensler hat es geschafft. Aus einfachen Verhältnissen hat sich die smarte und ehrgeizige Frau nach oben gearbeitet: Klassenbeste in der Schule, Jus-Studium an einer britischen Elite-Uni, toller Job in einer renommierten Anwaltskanzlei. Dort erarbeitet sie sich schnell eine Reputation, weil sie Männer verteidigt, die wegen Sexualstraftaten vor Gericht stehen. Ihr Talent: Akribisch bereitet sie sich vor, klammert sie sich an das Gesetz und legt Widersprüche in den Aussagen der Anklägerinnen und Ermittlungsfehler der Polizei und Staatsanwaltschaft frei. Und weil es eben „im Zweifel für den Angeklagten“ heißt und Tessa weiß, wie sie Zweifel sät, ist sie erfolgreich.