Armut steigt! Einkaufen mit gewisser Hemmschwelle

„Das Doppelte wäre leider realistisch“

Alles wird genau berechnet: Wer in Notlage gerät, zu wenig fürs Leben hat, erhält einen Ausweis für den Sozialmarkt, der grundsätzlich drei Monate gültig ist. „Damit können die Menschen für 30 Euro pro Woche einkaufen. Wir haben ein breites Sortiment, vor allem an Grundnahrungsmitteln. Etliche Gönner stellen die Waren zur Abholung bereit. Ein täglicher Lieferdienst von uns holt die Lebensmittel ab“, erklärt Robert Wehr, von Beruf ÖGB-Sekretär in Kufstein und Obmann des Trägervereins.