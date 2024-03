„Jammern und Sudern ist fast schon Gewohnheit“

Besondere Tage für bewusstes Leben

Der März wäre ein guter Anlass, um mit etwas mehr Freundlichkeit durchs Leben zu gehen. Der 10. März ist der „Internationale Tag der Großartigkeit“. Eine ideale Gelegenheit, um sich bewusst zu machen, wie sehr die Vielfalt der Menschen unser Leben bereichert. „Lachen ist die beste Medizin“ - eine Jahrhunderte alte Weisheit. Sie wird ganz besonders am 19. März, dem „Let’s Laugh Day“, umgesetzt. „Humor ist der Regenschirm der Seele“, weiß Bardia Monshi. Den Abschluss des „empathischen“ Monats macht der „Weltglückstag“ am 20. März. An diesem Tag könnte man es mit positivem Denken probieren und die schönen Seiten des Lebens würdigen: „Wenn wir uns unsere Dankbarkeit bewusst machen, pausieren wir den Optimierungstrip und erkennen, dass ganz vieles jetzt schon in Ordnung ist“, rät Bardia Monshi.