Leverkusen gegen Wolfsburg - ab 19.30 Uhr LIVE

Mit dem VfL Wolfsburg trifft Bayer erneut auf ein Team, gegen das die Werkself in der diesjährigen Form als haushoher Favorit geht. Da tut es auch nichts zur Sache, dass B04 erst am Donnerstag noch in Aserbaidschan in der Europa League gekickt hat. Wolfsburg enttäuscht in dieser Saison und speziell im Jahr 2024 bislang auf ganzer Linie. Rang 13 ist eher ein Geschenk aufgrund der schwachen Konkurrenz im Tabellenkeller als ein Verdienst.