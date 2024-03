Wildkatze tappt in Fotofalle: Experten begeistert

In der Steiermark ist es nicht die erste Sichtung. Im Jänner 2020 wurde in Preding eine Wildkatze überfahren. Sie ist heute in der Tierwelt Herberstein ausgestellt. Im Zuge des Totfunds wurde dann ein Fotofallen-Monitoring ins Leben gerufen, um die Rückkehr der seltenen Waldbewohnerin zu dokumentieren. 2022 gab es dann im östlichen Teil von Leibnitz eine Sichtung einer Wildkatze. „Sie werden offensichtlich mehr und sie breiten sich langsam wieder aus“, ist sich der Wildkatzen-Experte vom Naturschutzbund, Andreas Kranz, sicher.