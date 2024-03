Benko ist pleite ++ Putin betreibt „Schwarzmarkt“

Seit mehr als zwei Jahren wütet der Krieg in der Ukraine unablässig weiter. In dieser Zeit haben sowohl die ukrainische Armee als auch die gegnerischen Kräfte Hunderte von Soldaten gefangen genommen, von denen einige in regelmäßigen Gefangenenaustauschen zurückkehren dürfen. Wie ein aktueller Bericht nun zeigt, soll es einen Schwarzmarkt für gefangen gehaltene Ukraine-Soldaten geben. Russland ist demzufolge, in illegalem Menschenhandel verwickelt.