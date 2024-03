Sind E-Fuels der Motor der grünen Mobilitätswende?

Ursprünglich sollte das Verbrenner-Aus für die EU ab 2035 kommen, jetzt soll es für E-Fuels wahrscheinlich eine Ausnahmeregelung geben. Ein wichtiger Vorstoß aus Ihrer Sicht?

Jürgen Roth: Unsere Sicht ist so: Von der Logik her kann es nicht sein, dass ein Elektroauto, das jeden Tag Kohlestrom tankt, CO₂-neutral ist. Jetzt will man in Zukunft beim Elektroauto miteinbeziehen, was für einen Strom es tankt, und wird feststellen, dass ein Verbrennungsmotor, der mit E-Fuels betrieben wird, sogar sauberer ist als ein Elektromotor. Wenn man so eine Betrachtungsweise heranzieht, ist es sinnvoll, dass man neben dem Elektroauto zukünftig auch Autos erlaubt, die mit synthetischem Kraftstoff betrieben werden.