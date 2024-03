„Bankmitarbeiter“ prellte Opfer um 10.000 Euro

Opfer überwies auf Betrüger-Konto

Naturgemäß geschockt ob ihres Verlustes, folgte die Frau darauf den Anweisungen des vermeintlichen Bankers. Denn es sei alles nicht so schlimm - sie müsse lediglich in ihre Bank-App einsteigen und die Rücküberweisung bestätigen. Was diese in Folge auch tat. Ohne zu bemerken, dass sie damit mehr als 10.000 Euro von ihrem Konto auf das des Betrügers transferierte.