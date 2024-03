Von der Sommerfrische zum Wintersport-Hotspot

Eines der größten Skigebiete Österreichs

2007 verkaufte Klaus seine Anteile an die Bank für Tirol und Vorarlberg, 2008 folgte der Zusammenschluss der Silvretta Nova mit den Bergbahnen am Hochjoch. So entstand das Skigebiet Silvretta Montafon, welches heute mit rund 140 Pistenkilometern und 35 Liftanlagen zu den zehn größten Ressorts in Österreich zählt.