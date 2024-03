Leuchtenhersteller Zumtobel mit Umsatzrückgang

Man habe einen Geschäftseinbruch erwartet, so Felder, „aber nicht in dieser Größenordnung und nicht so abrupt“. Volle Lager der Kundinnen und Kunden im Komponentengeschäft machten Zumtobel zu schaffen. Diese würden sich nun leeren. „Wir gehen aber von einem besseren Start ins nächste Geschäftsjahr aus“, sagte Felder mit Blick auf mehr Neuaufträge seit November.