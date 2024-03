„Fördern die, die es nicht dringend brauchen“

Hauptgründe für Verschuldung sei nach wie vor Einkommensverminderung und Arbeitslosigkeit. „Wir sehen aber gerade im Vergleich vom Jahr 2022 auf 2023, dass immer mehr Menschen mit der Inflation kämpfen. Mittlerweile sagt jede achte Person, die zur Schuldnerberatung kommt, dass dies der Hauptgrund sei, warum sich das bei ihnen nicht mehr ausgeht“, so Mitterlehner im Talk mit Jürgen Winterleitner. Bemerkenswert sei auch, dass Frauen noch stärker betroffen sind: „Hier sind es über 14 Prozent, die sagen, die Teuerung ist der Hauptüberschuldungsgrund.“



Was sozialpolitische Erleichterungen betreffe, gebe es viele Maßnahmen mit vielen Details, so Mitterlehner, der im Gespräch einige Beispiele herausgreift. Der Familienbonus plus, sei etwa so gestaltet, dass der volle Familienbonus nur Menschen zugutekomme, die ein relativ gutes Einkommen haben. „Wenn es tatsächlich eine familienfördernde Maßnahme sein soll, ist das ja genau verkehrt herum. Es werden jene gefördert, die es nicht so dringend brauchen wie andere.“