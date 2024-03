Beim Training des GAK ist das Handy immer dabei

Am Sonntag wartet das kleine Derby gegen Sturm II, drei Punkte sind beim Spitzenreiter fix eingeplant. Und wenn es genau dann so weit ist? „Meine Frau ist die Chefin. Wenn sie sagt, dass ich kommen muss, dann tue ich das auch“, lacht Cheukoua, der so oft es möglich ist, nach Deutschland zu ihr fährt. „Es ist hart, nicht immer bei ihr zu sein. Aber wir videotelefonieren teilweise die halbe Nacht, so kann ich trotzdem so gut es geht für sie da sein.“