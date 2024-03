„Würge-Vini“: RB Leipzig wittert Bonus für Real

„… dann fliegt der vom Platz“

„Er schlägt Willi ins Gesicht, nachdem er ihm einen Rempler gibt. Ich sage ganz offen und ehrlich: Wenn das andersrum wäre – ein Spieler von uns geht einem Spieler von Real Madrid an den Hals -, dann fliegt der vom Platz“, so Leipzigs Benjamin Henrichs. Teamkollege David Raum meinte: „So wie der Schiedsrichter mit uns und mit Real Madrid gesprochen hat – das war schon ein Unterschied. Ich will nicht wissen, was los ist, wenn Willi Orban den Vinícius so am Hals packt.“