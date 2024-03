Hurra! Deutschlands „Kate“ plaudert Babyglück aus

Traumhochzeit mit Schreckmoment

Ludwig und Sophie-Alexandra gaben sich am 20. Mai 2023 mit einer Traumhochzeit in der Theatinerkirche in München das Jawort. Die Trauung war der nervösen Braut aber wohl zu viel, denn während der Trauung kippte sie einfach um. Wie Zeugen berichteten, fing ihr Ehemann sie aber liebevoll auf, sodass ihr nichts passierte.