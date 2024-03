Untergetauchter nach EU-Haftbefehl ausgeforscht

Wegen Körperverletzung

Der 32-Jährige hatte der Polizei zufolge mehrere Körperverletzungsdelikte begangen, den letzten offenbar in Deutschland. Weil der Flüchtige seine Unterkunft in Leonding nicht gemeldet hatte, dürfte er sich in Sicherheit gewähnt haben - zumindest, bis ihn die Beamten nach einem Hinweis des Bundeskriminalamtes am Mittwoch aus dem Schlaf rissen. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.