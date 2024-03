Solskjaer über Ronaldo: „Es gab Komplikationen“

Ein „Befehl“ für den Trainer

Man habe allerdings gehofft, dass die Spieler vom fünffachen Weltfußballer lernen können. „Schließlich ist er der disziplinierteste und beste Spieler der Welt“, so der ehemalige United-Trainer. Ein Plan, der nicht aufging. Ronaldo entfremdete sich mit dem Team und dem gesamten Verein. Am Ende verließ er die Premier League in Richtung Saudi-Arabien.