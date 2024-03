Ski-Ass gibt Debüt im Konzert der Großen

Normalerweise ist es nicht immer das beste Zeichen, wenn sich der Chef am Freitag noch telefonisch meldet. Im Lager der Ski-Damen ist das ein bisschen anders. Als Roland Assinger vergangene Woche nämlich bei Viktoria Bürgler anrief, hatte der Kärntner eine frohe Botschaft zu verkünden: Die 20-Jährige bekam einen Startplatz für den Weltcup-Riesentorlauf in Åre am Samstag! „Ich war sprachlos und konnte es gar nicht glauben“, blickt die Skifahrerin vom SC Dienten zurück.