Anzeige in Absam: Männer hatten Bub im Visier

Am Mittwoch wurde bei der Polizeiinspektion Hall angezeigt, dass vier Tage zuvor - am 2. März - gegen 14 Uhr zwei unbekannte Männer einen achtjährigen Buben am Spielplatz bei der Volksschule in Absam/Stainerstraße beobachtet und eventuell fotografiert hätten. Die zwei Männer seien mittleren Alters gewesen. Einer habe einen Anzug getragen, der andere sei jugendlich gekleidet gewesen. Einer der Männer hätte eine Dose Bier in der Hand gehalten.