Larissa Marolt wird zur Jüngerin von Jesus

Als Model und Schauspielerin erfolgreich

Larissa Marolt wurde durch ihre Teilnahme an „Austria‘s Next Topmodel“ und „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt. Im RTL-Dschungelcamp sorgte sie für viel Aufsehen. Nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin konnte Marolt in den letzten Jahren Erfolge feiern. So spielte sie etwa in „Sturm der Liebe“ und „Blutige Anfänger“ mit und stand zuletzt auch auf der Theaterbühne.