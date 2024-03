Haaland: „Man weiß nie, was die Zukunft bringt“

Eindrucksvolle Trophäen-Sammlung

Haaland war in den vergangenen Monaten und Jahren mehrmals mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden, aktuell scheint ein Wechsel zu den „Königlichen“ jedoch unrealistisch. Immerhin mangelt es dem 23-Jährigen in Manchester nicht gerade an Titeln und Auszeichnungen. Bereits in seiner ersten Saison konnte Haaland den FA Cup, die Premier League und die Champions League gewinnen, wobei er in letzteren beiden Bewerben Torschützenkönig wurde. Außerdem schmückt die Auszeichnung zu Europas Fußballer des Jahres die bemerkenswerte Trophäen-Sammlung des Ausnahmekickers.