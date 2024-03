Kehrwagen schleuderte Pkw bei Unfall in Geschäft

Besonders aufmerksam dürften wohl beide Lenker nicht gewesen sein. „Als der Kehrwagen mit eingeschaltetem Blitzlicht rechts in den Platz einbog, fuhr eine 83-jährige Frau dort in Richtung Norden. Der Lkw prallte frontal in die rechte Seite des Pkw“, berichtet die Polizei. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 83-Jährigen frontal in ein Geschäft in einem Arkadenbereich geschleudert.“