Cobra-Einsatz in der Schule ++ Taurus-Abhöraffäre

Wiener Polizei, Cobra und Wega sind am Montagmorgen in der Berufsschule Mollargasse im Einsatz gewesen. Und: Die russische Regierung hat eine Konversation hochrangiger deutscher Militärs zum Marschflugkörper Taurus abgehört und veröffentlicht. Das größte Problem ist dabei aber nicht der Inhalt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 4. März, mit Moderatorin Stefan Madjarov.