Gold in Doha in der Altersklasse 320 - 359 Jahre!

Gold-Ass übt leise Kritik

Wilfried Schneider, Alexander und Helga Patuzzi gewannen mit Gaby Kutschera die 4x50m Freistil-Mixed-Staffel und mit Waltraud Wöss die 4x50m-Mixed-Staffel! „Medaillen bei einer WM gehören zum Traum jedes Sportlers, egal welchen Alters. Ich ziehe den Hut vor den herausragenden Leistungen und bin stolz, dass wir als Verein Schwimmangebote von 4 Jahren bis weit über 80 Jahre anbieten können“, so Obmann Markus Dibold. Wobei mit Alexander Patuzzi (86) ein erfolgreicher Athlet auch leise Kritik am Sportland Oberösterreich übt: „Seit 2018 dürfen wir in den Pausen der Profis nicht mehr im 50-m-Becken des Olympiazentrums trainieren, das war ein großer Unterschied zum 25m-Becken.“