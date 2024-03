Messer-Angriff: Einweisung wegen Wahnstörung

„Er hatte die Vorstellung, er sei Jesus“

Der bereits 2019 wegen eines Verbrechens zu Haft verurteilte Betroffene hatte unter dem Einfluss seiner Krankheit versucht, seinen Kollegen zu töten, so der Staatsanwalt: „Wäre er zurechnungsfähig gewesen, wäre es das Verbrechen des versuchten Mordes.“ Passiert ist der blutige Vorfall am 9. August in einer Firma in Lamprechtshausen: Der Syrer hatte tags zuvor den Tatentschluss gefasst und ein Springmesser mit in die Arbeit genommen.