Wie man Fachkräfte in die Steiermark locken will

„Wir wollen die Steiermark in neuer Manier präsentieren - nicht nur als Tourismusregion“, sagt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Gemeinsam mit namhaften Köpfen aus Politik und Wirtschaft steht er am Podium, um zu verkünden, dass man die Institution „Steiermark Tourismus“ um ein Geschäftsfeld erweitern will. Anstatt nur Touristen anzusprechen, sollen so zukünftig vor allem potenzielle Arbeitskräfte erreicht werden.