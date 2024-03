Bayerns De Ligt: „Sind zusammen in dieser Sch****“

Abschied? „Trainer trifft die Entscheidungen“

Ob der Niederländer schon an Abschied denkt? „Jetzt ist nicht der Moment dafür. Ich bin sehr glücklich bei Bayern München. Natürlich hatte ich eine etwas schwierige Saison. Körperlich fühle ich mich gut. Natürlich trifft der Trainer am Ende die Entscheidungen. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist so fit wie möglich zu sein und so gut wie möglich zu spielen. Ich möchte der Mannschaft helfen“, so De Ligt.